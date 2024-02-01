1 Şubat 2024^ten önemli gündem başlıkları
1 Şubat 2024^ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 1. Meclis'te gerçekleştirilecek, "Diplomat Akademisi Kampı Kapanış Dersi" ile TBMM Tören Salonu'nda Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nce düzenlenecek Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/TBMM14.00/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(14.00)
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2022 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.
(11.00)
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.
(Brüksel)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Ukrayna'nın SC Prometey takımına Romanya'da konuk olacak.
(Mioveni/19.00)