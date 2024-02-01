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MEB Adaylık Eğitim Programının süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 31.01.2024 tarih ve 95568260 sayılı yazılarıyla Adaylık Eğitim Programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 16:00, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 13:31
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MEB Adaylık Eğitim Programının süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu yazıda aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz kapsamında aday öğretmenler için 02.11.2023 tarihli ve E-20299769-399-88734896 sayılı yazımızla 30 Ocak 2024 tarihine kadar Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açıldığı belirtilen Adaylık Eğitim Programının süresi 30 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlayan ve halen aday öğretmen olarak görev yapanlara gerekli bilgilendirmenin yapılması ve ilgililere Adaylık Eğitim Programının tamamlattırılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İşte o resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR

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