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İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor

Galerilerde ikinci el otomobil fiyatları yüzde 10-15 düştü. Ancak bireysel satıcı fiyatı düşürmüyor. Çünkü geçen yıl 'pik' dönemde aldığı aracı zararına satmak istemiyor. Galericiler "Bireysel satıcı ya piyasaya uyacak, ya da yaz dönemini bekleyecek. Sarı siteye koyduğu yüksek ilanlar ile belirleyici oluyorlar, piyasanın dengesi bozuluyor" diyor

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 07:22, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 07:39
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İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor


Türkiye Gazetesinden Kaan ZENGİNLİ'nin haberine göre: İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat düşüşleri eylül ayından bu yana devam ediyor. Ortalama fiyatlar yüzde 10-15, bazı lüks araçlarda ise yüzde 20'leri buldu. Bu işin ticaretini yapan galericiler fiyatları olması gereken banda çekti. Ancak aracını satmak isteyen vatandaş, fiyatı aşağıya çekmek istemiyor. Bunda en büyük sebep ise aracını fiyatların en yüksek olduğu dönemde almış olması. Örneğin bundan tam bir yıl önce (Şubat 2023) 2018 model, dizel otomatik bir Volkswagen Passat'ı 1 milyon 300 bin liraya alan bir kişi, bugün aracını aynı fiyata satamıyor. Galeriye gittiğinde araca 1 milyon ve aşağısı fiyat veriliyor. Kendi satmak istediğinde ise aldığı fiyatın üstüne çıkamıyor. Bu nedenle satmayıp ilanda bırakmayı tercih ediyor. Bu da 'belirleyici' fiyat oluyor. Çünkü araç alan kişilerin çoğu malum sarı site üzerinden aracının fiyatını belirliyor. Kısacası esnaf ticarete devam etmek için fiyatları aşağı çekerken, bireysel satıcı beklemeyi tercih ediyor. Bu da internette 'köpük' fiyata sebep oluyor. Galericiler ikinci elde fiyatların bir süre daha düşük seyredeceğini, ancak haziran temmuz döneminde yeniden yükselişe geçeceğini ifade ediyor.

FİYATLAR YÜZDE 20 YUKARIDA

Galericilik yapan Yaşar Örnek "2023 yılında ikinci aracını eli yüksek fiyattan alanlar üstüne kar koyup satacaklarını düşünüyorlar, ancak piyasa düştü. Satıcı vatandaş, bunu kabul etsin. Bize de gelip aracını satmak için fiyat alıyorlar. Piyasa düştüğü için ona göre fiyat veriyoruz, yemediğimiz hakaret kalmıyor. Her dönem ikinci elden kazanamazsın ya da sabretmek zorundasın. Geçen yıl pik dönemden aldığın aracı şimdi üstüne kar koyup satamıyorsun. İlana yüksek fiyattan koyunca da belirleyici fiyat oluyor. Kişisel ilanlardaki arabaların çoğu normal piyasa değerinin yüzde 20 üstünde. Bireysel alıcı da satıcı da malum siteyi dikkate alıyor. Normal piyasa bu değil. En azından şimdilik" dedi.

'SIFIR'A ZAMLAR BAŞLADI

Yıl sonuna doğru bayilerin sıfır otomobil satışlarında fiyat düşüşüne gitmesi ve çeşitli kampanyalar açıklaması ile piyasaya binlerce yeni aracın girdiğini söyleyen Örnek "Bu da ikinci ele rağbeti azalttı. Hal böyle olunca da fiyatlar düştü. Hele ki geçen yılın ilk çeyreğinde araç alanlar şu an istedikleri fiyatları bulamıyor. Ancak piyasa yeniden eski günlerine dönecek. Çünkü sıfır fiyatları yükselmeye başladı. Daha bugün büyük bir otomobil markası yeni fiyatlarını açıkladı. Tüm modellerinde yüzde 5-8 zam yaptı. Bu furya devam edecek. Çünkü yıl sonunda satılan araçlar 2023 idi. Şimdiler ise 2024 ve maliyet farkı var. Dövizdeki artış da etkili oluyor. Seçim sonrası dövizin yükselmesi bekleniyor. Bu da fiyatları yükseltecek" dedi.


YAZA DOĞRU PİYASA CANLANIR

Sıfırda yaşanan fiyat artışlarının ikinci ele ilgiyi eski seviyeye getireceğini söyleyen Örnek, şöyle konuştu: Yılın ikinci yarısından sonra ikinci elde hareketlilik bekliyoruz. Hem sıfıra gelen zamlar hem de yaz dönemine girilmesiyle ikinci el eski günlerine dönecektir. Bugünkü yüzde 10-15'lik kayıplar telafi edilir. Ancak satıcıların biraz daha sabretmeleri gerekiyor.

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