'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 07:11, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 08:29
İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.
Görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.
Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.