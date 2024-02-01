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Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?

DİYARBAKIR Ulu Cami çevresinde yaptığı dini sohbetlerle tanınan ve sosyal medya fenomeni olan "Diyabakırlı Ramazan Hoca" Ramazan Pişkin, İstanbul'da işlettiği çay ocağında namaz kılarken bıçaklanarak öldürüldü. Ramazan Hoca'nın muhtemel katilleriyle ilgili tartışmalar başladı. Ramazan Hoca'yı kim öldürdü?

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 08:29, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 08:32
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?

Diyarbakır'da "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. Olay, saat 14.00'da Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri" isimli çay ocağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da Ulu Camii'ndeki konuşmalarıyla sembol isim haline gelen ve "Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, dükkanında bıçaklandı. Ramazan Pişkin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ramazan Hoca'yı bıçaklayan kişi ya da kişiler ortadan kayboldu. Ramazan Hoca'nın öldürüldüğü yerde seccadesinin serili olduğu görülürken, namaz kılarken öldürüldüğü iddia edildi.

Öldürülmeden önce çok tedirgindi

Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" diye konuştu.

Ramazan Hoca'yı kim tehdit ediyordu?

Ramazan Pişkin, son dönemde yayınladığı videolarda, tarikat ve cemaatlere yönelik açıklamaları nedeniyle tehdit edildiğini, zaman zaman bazı kişilerin gelerek dükkanında kavga çıkardıklarını anlatmıştı. Cinayetin ardından Ramazan Hoca'nın Selahattin Demirtaş'ı eleştirdiği ve DEM Partilileri eleştirdiği videoları sosyal medyada dolaşıma girdi. Ramazan Pişkin, bugün Diyarbakır'da toprağa verilecek.

Son videosunda neler anlatmıştı?

Sosyal medya fenomeni de olan Ramazan Pişkin, son yayınladığı videosunda "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil, ben cahil insanlarla kendini bilmez, edepten, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette... Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişimdir. Hurafeler var, maalesef rant kapılarına dönüşmüştür. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Ben topyekün hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazen iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Genel olarak tarikatlarda hurafeler doludur. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur, sizi bağlar. İslam ve Kur'an'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorum da sizi bağlar." demişti.

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