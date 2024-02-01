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Yerlikaya bir yıllık bilançoyu açıkladı: 420 organize suç çetesi çökertildi

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında: organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "KAFES" operasyonları kapsamında 420 organize suç çetesinin çökertildiği açıklandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 08:33, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 08:35
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Yerlikaya bir yıllık bilançoyu açıkladı: 420 organize suç çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin paylaştığı bilgiler şöyle;

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz

4️2️0️ Organize Suç Çetesi içerisinde;

6️'sı Uluslararası,

2️'si Ulusal,

1️3️'ü Bölgesel ve

1️2️1️'i Yerel olmak üzere

1️4️2️'si Nitelikli Silahlı Organize Suç Çetesi.

Suç Örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında,

4️2️0️ Organize Suç Çetesinin;

2️7️0️'i Organize Suç,

1️2️8️'i Narkotik suç ve

2️2️'si ise Siber Suç çetesi.

"Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz".

Kenan Biter

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