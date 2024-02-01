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Tüm ameliyatlar mercek altında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde safra yolu kanseri tedavisi gören bir hastadan "bıçak parası" alırken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Doç. Dr. Ş.T. ile ilgili detaylara ulaşıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 08:48, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 08:50
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Tüm ameliyatlar mercek altında

Yapılan incelemede Doç. Dr. Ş.T'nin, elden ödeme yapan bir çok hastanın üniversiteye olan borcunu sistemden sildirdiği ve borçsuzdur evrakıyla taburcu ettiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar Ş.T'nin girdiği tüm ameliyatları mercek altına alırken, soruşturma kapsamında hastanenin ameliyat veri sistemi ve vezne ödeme girişleri incelemeye alındı. Polis, doktor Ş.T'nin tek başına değil bir kaç kişiyle hareket ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN

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