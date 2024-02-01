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Dolar/TL 30,37 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 11:01, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 11:02
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Dolar/TL 30,37 seviyesinden işlem görüyor

Dün 30,29-30,38 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 30,3456'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 30,3700 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 32,7620'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 38,4180'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın, faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajını vermesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35'e geriledi.

Bankanın, para piyasalarında, mayıs toplantısında ise yüzde 92 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ile haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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