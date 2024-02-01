Rölyef sanatçısı polis memuru bakır üzerine yaptığı işlemelerle Türk kültürünü anlatıyor

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı
Saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı
Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Başsavcıdan depremlerin ardından yakınlarını arayanlara çağrı
Başsavcıdan depremlerin ardından yakınlarını arayanlara çağrı
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
YKS başvuruları bugün başladı
YKS başvuruları bugün başladı
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
Şimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik
Şimşek: Turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık
Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 'Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık
Borsada yeni rekor
Borsada yeni rekor
YSK'dan oy pusulası açıklaması
YSK'dan oy pusulası açıklaması
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil
Şimşek: Ekonomi programı geçici bir heves değil
Devlet Bahçeli: TBMM mahkeme kararının gereğini yapmıştır
Devlet Bahçeli: TBMM mahkeme kararının gereğini yapmıştır
Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?
Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?
Ana sayfaHaberler Eğitim

Rölyef sanatçısı polis memuru bakır üzerine yaptığı işlemelerle Türk kültürünü anlatıyor

Sivas'ta görev yaptığı sırada rölyef sanatıyla tanışan polis memuru Muhammet Sait Bozkurt, bakır levha üzerine çizdiği Türk motiflerine, kabartma tekniğiyle boyut kazandırıyor- Uşak Emniyet Müdürlüğünde görevli Bozkurt:- "Özellikle çocuklarımızı sanatın herhangi bir dalına yönlendirmek lazım. Bizim kadim sanatlarımız var. Bu sanatların ölmemesi lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 12:32, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 12:33
Yazdır
Rölyef sanatçısı polis memuru bakır üzerine yaptığı işlemelerle Türk kültürünü anlatıyor

Uşak'ta görevli polis memuru Muhammet Sait Bozkurt, hobi olarak başladığı rölyef sanatında Türk kültürünü bakır levhalara işleyerek anlatıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde 31 yıldır görev yapan polis memuru Bozkurt, Sivas'ta görev yaptığı sırada rölyef sanatçısı Necmettin Sadıkoğlu ile tanıştı.

Sadıkoğlu'nun eserlerinden etkilenerek ustasından eğitim alan Bozkurt, yaptığı çizimleri bakır levhaların üzerine taşıyarak kabartmalarla figürlere boyut kazandırıyor.

Geleneksel el sanatları arasında yer alan bakır rölyeflerle genelde Anadolu Türk kültürünü yansıtan Bozkurt, 2019'dan bu yana görev yaptığı Uşak'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de tablolarına taşıyor.

Görev yaptığı illerde açtığı sergilerle de tanınan Bozkurt, sanatı gelecek nesillere aktarmak üzere Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitimler veriyor.

Muhammet Sait Bozkurt, AA muhabirine, rölyef sanatıyla tanıştığı günden bu yana hiç ara vermediğini, her gün üretmeye çalıştığını söyledi.

Sivas'ta Necmettin Sadıkoğlu ile tanışana kadar bu sanata dair bir bilgisinin olmadığını aktaran Bozkurt, "Bu tabloları görüyordum ama nasıl yapıldığını bilmiyordum. Hocamın yaptığını görünce meraklandım. O da yardımcı oldu, öğretti. Bugünlere kadar geldik. Verdiği ödevleri de yaptım." dedi.

- 15 Temmuz şehitlerine özel tablolar

Sadıkoğlu ile birlikte 2017 yılında 15 Temmuz şehitlerinin bayrağa yazılı isimlerini bakır tablolar üzerine işleyerek ailelerine gönderdiklerini dile getiren Bozkurt, tabloları yaparken başka bir dünyanın kapılarını araladığını belirtti.

Polisliğin zor ve yorucu bir meslek olduğuna değinen Bozkurt, sözlerine şöyle konuştu:

"Bizim meslek insanı yorar. Psikolojik yönden ve bedenen yorar. Bu da beni bir şekilde rehabilite ediyor. Rahatlıyorum ben bu tabloları yaparken. Yani hepsine baktığım zaman evladım gibiler. Beğenmediğim bir tabloyu da zaten bir başkasına vermem. İsteyenler oluyor, beğenmezsem hiç kimseye vermem tekrardan yaparım."

Açtığı sergilere gelen ziyaretçilere polis olduğunu söylediğinde, insanların şaşırdığını anlatan Bozkurt, "İnsanlar farklı karşılıyorlar. Sanki beklemedikleri bir meslek grubunda çalışıyormuşum da bu işi yapıyormuşum gibi. İnsanların tepkileri gayet iyi, olumlu. Bu da beni ayrıca motive eden bir şey." diye konuştu.

Rölyef sanatı üzerine alaylı bir gelenekten geldiğini, bu kültürü aktarmak gibi bir ödevinin de olduğunu anlatan Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerine öğretmek güzel bir duygu. İnsan, sanatın içinde yaşamalı. Özellikle çocuklarımızı sanatın herhangi bir dalına yönlendirmek lazım. Bizim kadim sanatlarımız var. Bu sanatların ölmemesi lazım. Özellikle anne babalar buna özel olarak ilgi göstermeli. Çocuklarımızı sanatsız bırakmamalıyız."

Bozkurt, kendisine kurs verme konusunda önemli destekler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'ya şükran borçlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber