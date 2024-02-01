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Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk:- "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiştir"- "(Suriye harekat bölgesi) Son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılıkla 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 12:35, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 12:37
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Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 541'e ulaştığını söyledi.

- Suriye

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1704'e yükselmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde de Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve muhtelif cinste mühimmat ile çeşitli miktarlarda malzeme ele geçirilmiştir."

- 18 bin 594 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 188 kişinin yakalandığını, 3 bin 441 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 686'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 18 bin 594 olmuştur." bilgisini verdi.

İsrail-Filistin meselesiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanının, 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, "Bu tedbiri Filistin'de akan kanın durdurulması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor, alınan karara İsrail'in uymasını bekliyoruz." dedi.

Tuğramiral Aktürk, Türk Yıldızları tarafından 2024 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında 4-8 Şubat arasında Suudi Arabistan'da gösteri uçuşu icra edileceğini aktardı.

- Savunma sanayi

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebin ABD Kongresindeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığını hatırlattı.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca çeşitli miktarlarda, "Yerli Motorlu Vuran Aracı", "Zırhlı Tanksavar Aracı" ve "Taktik İHA Sistemi"nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının 30 Ocak'ta sona erdiğini anımsatan Aktürk, sınava başvuramayan adaylar için geç başvuru tarihinin 7 Şubat olduğunu söyledi.

- Sorular

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, ABD'den talep edilen F-16 Blok-70'lerin son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır.

Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir."

Bakanlık kaynakları ayrıca, ABD tarafından yapılan F-35 ile ilgili son açıklamalara ilişkin, "Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

- Eurofighter Typhoon talebi

Kaynaklar, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinin devam edip etmediğine dair soru üzerine, "Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir." yanıtını verdi.

Kanada'nın savunma sanayi ürünlerine ilişkin ambargoyu kaldırmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı:

"Kanada tarafından 2019'dan bu yana çeşitli gerekçelerle ülkemize yönelik savunma malzemelerine uygulanan ihracat kısıtlamaları, NATO çerçevesindeki dayanışma ruhu, ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenliği korumayı amaçlayan kolektif çabalarla bağdaşmamaktaydı. Kanada tarafından atılan bu son adım olumlu değerlendirilmekle birlikte, müttefiklerimizden beklentimiz ülkemize yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılmasıdır. Karşılaştığımız açık veya kapalı ambargo ve kısıtlamalar savunma sanayinde son yıllardaki millileştirme çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle önemli çalışmalar yürütülen yerli ve milli savunma sanayimize güvenerek destek olmamız gerekmektedir."

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