Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik. pic.twitter.com/LF00wgjb1a

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net