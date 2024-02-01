İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu, paylaşım içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve Bank Asya'da işlem bilgileri olduğu öne sürüldü.

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