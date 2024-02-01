Türk ve İspanyol merkez bankaları arasında mutabakat imzalandı

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır. Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atılmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.