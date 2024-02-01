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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 75 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 15:55, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 15:56
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 75 gündür aranıyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları 75'inci gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, Erdemir liman içi başta olmak üzere sahil şeridinde denizden arama faaliyetleri yürütüyor.

Batık geminin enkazını kaldırma ve aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Sahil güzergahının bir bölümü çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak yaya geçişine kapalı tutuluyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın katıldığı toplantıda, olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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