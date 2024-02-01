Terör örgütü DEAŞ'a 'Kahramanlar-48' operasyonu: 15 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-48" operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da yapılan "Kahramanlar-48" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
Operasyon öncesinde çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıldığını belirtti.
Geçmiş dönemlerde silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen 15 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında terörle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.
Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-48" Operasyonunda Yabancı Uyruklu 1️5️ şüpheli yakalandı❗Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 1, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize. pic.twitter.com/cDBdb1nJS2