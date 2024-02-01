Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında düşüş bu hafta da devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 503 milyar TL'den 2 trilyon 458,5 milyar TL'ye indi.

26 Ocak haftasına ait verilerde krediler, 11 trilyon 736 milyar TL'den 11 trilyon 837,5 milyar TL'ye yükseldi. Mevduat 15 trilyon 36 milyar TL'den 15 trilyon 101,3 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 514 milyar TL'den 1 trilyon 526,9 milyar TL'ye yükseldi.

ŞİMŞEK'TEN KKM MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamasında KKM'den çıkışın hedefler arasında yer aldığını söylemişti.

Şimşek, "KKM, dezenflasyonla mücadelemizi zorluyor, parasal aktarım mekanizmasını bozuyor. Piyasaları bozmadan, sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız. Ağustos ayına göre ciddi bir düşüş var, önümüzdeki dönemde devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.