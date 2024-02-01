Deprem bölgesinde çimentoya fahiş fiyat denetimi: 18 firmaya ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesinde tüketicilerin korunması ve piyasa gözetimi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bir dinlenme tesisinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada yer alan görüntüleri ve konuya ilişkin Bakanlığa gelen şikayetleri hatırlatan Bolat, söz konusu işletmeye toplam 1,9 milyon lira ceza uygulandığını söyledi.

Bolat, ayrıca bu süreçte, Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerince, ülke genelinde yapılan fiyat etiketi denetimleri kapsamında tespit edilen 4 bin 333 aykırılı nedeniyle 5,9 milyon lira ceza verildiğini aktardı.

Deprem bölgesinde hazır beton ve çimento sektöründe faaliyet gösteren 131 firmaya yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret müfettişlerince yapılan denetimler sonucu 27 firma, hazır beton ve çimento satışlarında fahiş fiyat gerekçesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi. Kurul tarafından 18 hazır beton ve çimento firması hakkında toplam 37 milyon 766 bin 946 lira ceza uygulanması yönünde karar alındı. Konuya ilişkin inceleme ve denetim süreçleri devam ediyor."