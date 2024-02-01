BM Genel Sekreteri: Gazze'de herkes aç ve 1,7 milyon kişi yerinden edildi

Guterres, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gazze'de "herkesin aç ve 1,7 milyon kişinin yerinden olduğunu" belirterek "İnsani sistem çöküyor." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, insani yardımlara ilişkin, "Gazze genelinde hızlı, güvenli, engellenmemiş, genişletilmiş, sürdürülebilir insani erişim çağrısı yapıyorum." mesajını paylaştı.