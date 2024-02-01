BM Genel Sekreteri: Gazze'de herkes aç ve 1,7 milyon kişi yerinden edildi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze genelinde insani yardıma "hızlı, güvenli, engellenmemiş, genişletilmiş, sürdürülebilir erişim" çağrısı yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2024 21:35, Son Güncelleme : 01 Şubat 2024 21:46
Guterres, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gazze'de "herkesin aç ve 1,7 milyon kişinin yerinden olduğunu" belirterek "İnsani sistem çöküyor." ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreteri Guterres, insani yardımlara ilişkin, "Gazze genelinde hızlı, güvenli, engellenmemiş, genişletilmiş, sürdürülebilir insani erişim çağrısı yapıyorum." mesajını paylaştı.