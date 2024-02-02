2 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetim Çalıştayı ile Mehmet Karamercan Kütüphanesi ve 100 Apartmana 100 Kütüphane Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kayseri/09.45/11.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtımını yapacak.

(Antalya/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması" programına katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valiliğini ziyaret edecek, Sanayide Su Verimliliği Toplantısı'na katılacak, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu ve Geri Kazanım Tesisi'nde incelemede bulunacak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi il başkanlıklarını ve Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesi'nde inceleme yapacak.

(Kocaeli/09.30-17.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile "Kalkınma Yolu"nu görüşecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası başlayacak; MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Yılport Samsunspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/Mersin/17.00/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.30/Monaco/22.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası başlayacak, Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsusspor, Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın, OGM Ormanspor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ mücadeleleri yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Ankara/14.00/14.00/Adana/14.00)