2 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
10 soruda 2024-YKS başvuruları
10 soruda 2024-YKS başvuruları
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil
MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil
Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı
Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
'Türkiye karşıtı çevrelerce çift kulvarlı bir kampanya yürütülüyor'
'Türkiye karşıtı çevrelerce çift kulvarlı bir kampanya yürütülüyor'
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı
Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Başsavcıdan depremlerin ardından yakınlarını arayanlara çağrı
Başsavcıdan depremlerin ardından yakınlarını arayanlara çağrı
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
'İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız'
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Sağlık çalışanları için 'EKİP' sistemi devrede
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar teslim edecek
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
YKS başvuruları bugün başladı
YKS başvuruları bugün başladı
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, namaz kılarken öldürüldü! Katil kim ya da kimler?
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Yeni nesil çalışmak istemiyor! Yatırımcı teşvik değil işçi soruyor
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
Maduro, Bakan Bayraktar ile görüşmesini 'muhteşem' olarak nitelendirdi
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
İkinci el otoda son çırpınışlar...Galerici indirdi, pazar direniyor
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
'Kocam dövüyor' diye polisten yardım istedi! Yardım eden polisi vurdu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
İzmir'de ekmeğin fiyatı 9 lira oldu
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
Bir gizli fon dolandırıcılığı daha! Emekli banka müdürü gözaltında
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
TBMM'de HSK üyeliğine Prof. Dr. Çetin Arslan seçildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

2 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

2 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 00:01, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 00:03
Yazdır
2 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetim Çalıştayı ile Mehmet Karamercan Kütüphanesi ve 100 Apartmana 100 Kütüphane Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kayseri/09.45/11.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi sağlanan tarihi eserlerin tanıtımını yapacak.

(Antalya/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması" programına katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valiliğini ziyaret edecek, Sanayide Su Verimliliği Toplantısı'na katılacak, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu ve Geri Kazanım Tesisi'nde incelemede bulunacak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi il başkanlıklarını ve Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesi'nde inceleme yapacak.

(Kocaeli/09.30-17.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile "Kalkınma Yolu"nu görüşecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası başlayacak; MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Yılport Samsunspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/Mersin/17.00/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. hafta mücadelesi Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.30/Monaco/22.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası başlayacak, Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsusspor, Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın, OGM Ormanspor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ mücadeleleri yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Ankara/14.00/14.00/Adana/14.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber