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Adli Tıp Kurumuna 229, Dicle Üniversitesine 72 sözleşmeli personel alınacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 229 sözleşmeli personel, Dicle Üniversitesine ise 72 sözleşmeli personel alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 07:32, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 07:43
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Adli Tıp Kurumuna 229, Dicle Üniversitesine 72 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Adli Tıp Kurumunun merkez ve taşra teşkilatına, sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 erkek ve 1 kadın infaz ve koruma memuru, 47 destek personeli, 28 sağlık teknikeri, 14 tekniker (inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, bilgisayar), 15 laborant, 42 büro personeli, 20 hemşire, 3 psikolog, 10 biyolog, 15 mühendis (bilgisayar, inşaat, elektrik, fizik, makina) ve 12 kimyager alınacak.

Başkanlığın yapacağı sözlü sınavlara, 2022 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday çağrılacak.

Adaylar başvurularını 5-18 Şubat'ta e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler, Adli Tıp Kurumunun internet sitesinde yer alacak.

- Dicle Üniversitesine 72 sözleşmeli personel alınacak

Dicle Üniversitesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 9 hemşire, 1 ebe, 3 tıbbi laboratuvar teknikeri, 2 tıbbi sekreter, 1 sağlık teknikeri (diyaliz), 1 sağlık teknikeri (radyoterapi), 2 acil tıp teknisyeni, 13 büro personeli, 21 temizlik görevlisi, 8 hasta bakım ve temizliği personeli, 1 şoför, 1 gassal, 3 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bilgisayar teknisyeni, 1 biyomedikal cihaz teknikeri, 1 biyomedikal mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 kütüphaneci ve 1 mütercim-tercüman alınacak.

Adaylar, 15 gün içinde "http://pbs.dicle.edu.tr" adresinden istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurusunu yapabilecek. Adaylar, başvuru şartlarını üniversitenin internet sitesinden ve Resmi Gazete'de verdiği ilan kısmından öğrenebilecek.

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

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