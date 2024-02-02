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Kredi kartıyla yakıt almışlar

Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı düzenleyen DEAŞ'lı Amirjon Kholıqov ile David Tanduev'in kullandığı aracın izini süren polis 27 Aralık 2023'te Başakşehir'den kredi kartıyla yakıt alındığını tespit etti. Gözaltına alınan kartın sahibi Tacikistan vatandaşı, iki teröristin adresini verdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 08:08, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 08:19
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Kredi kartıyla yakıt almışlar

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristlerin, 10 saatte nasıl yakalandığı ortaya çıktı. Olaydan sonra, DEAŞ'lı teröristler Amirjon Kholıqov (24) ve David Tanduev'in (37) kullandığı aracı takip eden Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, teröristlerin hücre evine ulaşmak için aracın en son akaryakıt aldığı istasyonun izini sürdü. Teröristlerin Polonya plakalı araçla en son 27 Aralık 2023'te Başakşehir'den yakıt aldığı tespit edildi.

KREDİ KARTI ELE VERDİ

Alan daraltması yapan ekipler, akaryakıt istasyonuna gitti. Yakıtın nakit mi yoksa kredi kartı ile mi alındığı araştırıldı. Kartla alındığı belirlenince, kart sahibinin peşine düşüldü. Kartın Tacikistan uyruklu bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Kart sahibinin ikamet adresi belirlenip eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan kart sahibi, kredi kartını kime verdiğini itiraf etti. Kartı kullanan kişilerin adres ve kimlik bilgilerini alan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Kilise saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı 2 terörist burada kıskıvrak yakalandı.

Arabayı o vermiş

Olayla ilgili gözaltına alınan 60 şüpheliden 26'sı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü. 36 kişinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Emniyette konuşmayan Amirjon Kholıqov "Savcıya konuşacağım" dedi, David Tanduev ise ifade vermeyi reddetti. Adliyeye sevk edilenler arasındaki Shamsullo R.'nin, Polonya plakalı aracı Türkiye'de kullanan ve saldırıdan önce aracı teröristlere veren kişi olduğu öğrenildi. Shamsullo R.'nin geçmiş yıllarda başka bir ilde DEAŞ soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

KAYSERİ'YE GİTMİŞLER

DEAŞ'lı teröristlerin gözaltına alınan 5 şüpheliyle 4 Ocak'ta Kayseri'ye gittikleri, bir kısmının 5 Ocak'ta geri döndüğü, saldırganlar Amirjon Kholıqov ve David Tanduev'in ise 7 Ocak'a kadar otelde kaldığı belirlendi. Gözaltındaki Andrei Guzun'un, hakkında "DEAŞ'ın sözde sorumlularından olduğu ve Türkiye'de eylem için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği" şeklinde bilgiler bulunan Darrar Al-Shishani kod adlı Adam Kharmarzayev olduğu da öne sürüldü.

Şahin Şen

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