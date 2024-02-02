Galatasaray, Bakambu'nun Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu
Galatasaray, forvet oyuncusu Cedric Bakambu'nun İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Betis'e transfer olduğunu duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 09:29, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 09:30
Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompie SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5 milyon avro garanti ücret ile net 5 milyon 50 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."