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Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, ihale tartışması yaşadığı Zafer Partisi Bolu adayı ve meclis üyesini salondan çıkarmayı başaramayan zabıta müdür vekilini görevden aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 09:33, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 09:36
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Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu defa da belediye meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi İlkay Bayrak ile tartıştı. Bayrak, toplantıda son dönemde yapılan ihalelerin 'davet' usulüyle gerçekleştiğini belirterek "EKAP'ta, son yapılan ihalelerin birçoğunda hiçbir evrak göremedim. EKAP'tan çok anlamadığım için birkaç arkadaşıma sordum. Davet usulüyle yapıldığı söylendi. Neden davet usulüyle yapılmış?" diye sordu.

Arkadaşın değilim ben senin!

Tanju Özcan ise "Sen EKAP'a giremiyorsun ki nereden bakacaksın? EKAP'a girmek için yeterliliğin olacak, onu bile bilmiyorsun" cevabını verdi. Cevap üzerine 'arkadaşım' kelimesini kullanan Bayrak ve Özcan arasında tartışma yaşandı. "Arkadaşın değilim ben senin belediye başkanınım" diyen Özcan, 'Başkan' denmesi üzerine de 'Başkan değil, sayın başkan' diye çıkıştı.

Zabıta müdürüne 'dışarı at' talimatı verdi

İlkay Bayrak'ın üslubuna dikkat etmesini yoksa meclisten atacağını söyledi. Tartışmanın sürmesiyle birlikte Tanju Özcan, Bayrak'ı meclisten çıkarması için salonda bulunan Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz'a talimat vererek toplantıya 10 dakika ara verdi.

Zabıta Müdürünü görevden alıyorum

Aranın ardından Özcan, meclis üyesi Bayrak'ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldığını açıkladı. Tanju Özcan, "İlkay Bayrak ile ilgili meclis tüzüğü amir hükmü gereğince 'Dışarı çıkarılma' cezası verdim. Görevli arkadaşların bunu sağlamasını istedim. Burada canı isteyen hakaret, iftira, soru adı altında bile olsa, belediye meclisini, beni zan altında bırakamaz. Talimatım yerine gelmediği için zabıta müdür vekilini görevden alıyorum ve toplantı düzeni sağlanamadığı için diğer maddeleri görüşmeksizin toplantıyı, birleşimi kapatıyorum" dedi.

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