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KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden MEB Sözleşmeli personel atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 10:04, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 10:21
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KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(02 Ocak 2024)

KPSS-2024/3: Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/3 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçları


KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2024/3 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

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