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Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunun yarın 14.00'te başlaması planlanıyor

Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek- Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 10:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 10:11
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Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunun yarın 14.00'te başlaması planlanıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.

Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

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