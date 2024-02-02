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Altının gramı 2 bin 12 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 3 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 730 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 11:07, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 10:59
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Altının gramı 2 bin 12 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 12 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 2 bin 4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 730 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 56 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentileri aştı. ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, piyasalarda tarım dışı istihdamın ocakta 185 bin kişi artmasının öngörüldüğüne değinerek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir üst üste dördüncü işlem gününe taşınırken, analistler, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki 10 baz puanlık gerileyişte, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret etmiş olabileceği ihtimalinin etkili olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı tahvil faizlerindeki gerilemeden de aldığı destekle, 2 bin 55 dolar seviyesinden 2 Ocak'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 70 ve 2 bin 80 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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