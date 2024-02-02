Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
10 soruda 2024-YKS başvuruları
10 soruda 2024-YKS başvuruları
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil
MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil
Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı
Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
'Türkiye karşıtı çevrelerce çift kulvarlı bir kampanya yürütülüyor'
'Türkiye karşıtı çevrelerce çift kulvarlı bir kampanya yürütülüyor'
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı
Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu

Denizli'deki bir boşanma davasında, ev eşyaları almayan, elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kullandırmadığı için eşinin piknik tüpünde yemek yapmasına neden olan koca, tam kusurlu sayıldı- Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, kocanın 15 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 11:32, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 11:34
Yazdır
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ev eşyaları almayan, elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kurdurmadığı için eşinin piknik tüpünde yemek yapmasına neden olan kocanın, tam kusurlu olduğuna hükmetti.

Denizli'de karşılıklı açılan boşanma davasında davacı-davalı erkek, kendisine saygısız davranan eşinin, evde yemek ve temizlik yapmadığını, bu işleri kendisinin yapmak zorunda kaldığını savundu.

Eşinin bir müddet sonra evi terk ettiğini belirten koca, akrabaları aracılığıyla birçok kez haber göndermesine rağmen kadının eve dönmediğini ifade etti. Boşanmalarına karar verilmesini isteyen koca, ayrıca 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

Davalı-davacı kadın ise dilekçesinde, kocasının ev için gerekli temel ihtiyaç olan eşyaları almadığını, elektrik harcayacak diye de beyaz eşyaları kurdurmadığını belirtti. Kocasının kendisini hırsızlıkla itham ettiğini belirten kadın, her sabah cebindeki parayı kontrol ettiğini öne sürdü.

Eşinin kendisini evden kovduğunu, kapı kilidini değiştirdiği için eve dönemediğini ifade eden kadın, 50 bin lira maddi, 100 bin lira ise manevi tazminat istedi.

- Kusurlu bulunan koca 15 bin lira maddi tazminat ödeyecek

Denizli 4. Aile Mahkemesi, erkeğin eşine ev düzeni kurmaması, kadının piknik tüpünde yemek yapmak zorunda kalması ve eşinin evden ayrılmasını fırsat bilerek evin kilidini değiştirmesini kusur saydı.

Boşanma davasında erkeği tam kusurlu bulan mahkeme, kadının ise bir kusurunun olmadığına hükmetti. Mahkeme, kadına 15 bin lira maddi tazminat verilmesine karar verdi.

Kocanın, karara itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de ev eşyalarını almayan, elektrik harcanacak diye beyaz eşyaları kullandırmadığı için eşinin piknik tüpünde yemek yapmasına neden olan kocayı tam kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber