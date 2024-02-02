Ankara Büyükşehir Belediyesinden 27 bin 569 emekliye destek ödemesi

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, 10 bin lira maaş alan 27 bin 569 emeklinin Başkent Kartına altıncı kez 1000'er lira destek ödemesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, emeklilere destek ödemesinin yanı sıra 400 lira et ve 500 lira doğal gaz desteği yapıldığı bildirildi.