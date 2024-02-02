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Vatandaşlar, icra takibini başlatmak için neden adliyelere gitmek zorunda bırakılıyor?

Adalet Bakanlığının UYAP üzerinden bir çok işlemi yapılmasına imkan sağlamaktadır. Ancak icra takibi kesinleşen işlemlerde, adli para cezalarının yatırılması durumlarında ve savcılık soruşturma dosyalarının içeriklerine ulaşabilmek için mutlak surette bizzat adliyelere gitmek gerekmektedir. Bakanlığın yıllardır adım atmadığı bu konularda artık teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmaması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 11:59, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 12:01
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Vatandaşlar, icra takibini başlatmak için neden adliyelere gitmek zorunda bırakılıyor?

Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için UYAP Vatandaş portalını geliştirmiştir. UYAP Vatandaş portalına peyder pey yeni özellikler ilave edilmektedir. UYAP Vatandaş Portalına (https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/index.jsp?v=3784) erişim sağlayan vatandaşlar, uygulamaya giriş için istenen bilgileri temin ettiklerinde adliyelere gitmeden çoğu işlerini yapabilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma dosyası olan vatandaşların dosyalarına evrak göndermeleri, hukuk mahkemelerine veya idare/vergi mahkemelerine UYAP Vatandaş portalı üzerinden dava açılabilmesi, gerek hukuki gerekse idari veya ceza davalarına muhtelif evrakların UYAP Vatandaş portalı üzerinden gönderilmesi vatandaşların vakit konusunda büyük kazanım sağlamaktadır. Vatandaşların işlerini adliyelere gitmeden UYAP Vatandaş portalı vasıtasıyla yapmaları adliyelerdeki insan yoğunluğunu azaltmaktadır.

Vatandaşların adliyelere gitmeden işlerini UYAP Vatandaş portalı üzerinden yapmalarına yönelik öneriler içeren bazı haberlere daha önce memurlar.net'te yer verilmişti. Ancak bu konularda bir iyileştirme yapılacağına dair açıklama yapılmamıştır. Adalet bakanlığı sadece Türk Ceza Kanununda yapılacak değişikliklere yönelik açıklamalar yapmaktadır.

Daha önce memurlar.net'te yer alan iki haber şu şekildedir:
Vatandaşlar, UYAP üzerinden Savcılık soruşturmalarını neden göremiyor?
Adli para cezaları internet üzerinden ödenebilmeli!

- Kesinleşen işlemlerde, icra takibini başlatmak için adliyelere gitme zorunluluğu bulunuyor

Yukarıdaki iki soruna ilave olarak, icra takibini başlatmak için adliyelere gitmek zıorunda bırakılması da bir diğer sorun başlığıdır. Bilindiği üzere, borçludan alacağını alamayan kişiler, alacaklarının tahsili için icra dairelerine başvurmaktadır. İcra dairelerine yapılan başvurudan sonra ilgili kişiye ilgili kanunlar doğrultusunda gereken tebligat yapılmakta, süresi içinde itiraz edilmeyen icra takibi kesinleştirilerek farklı safahata geçilmektedir. Vatandaşların adliyelere icra takibi başlatmak için gitmeleri, sıraya girmeleri kısa sürede olan işlem değildir, büyükşehirlerde bu işlem için bir günü ayırmak gerekmektedir. Hal böyle olunca, teknolojinin getirdiği kolaylıkların insan hayatının kolaylaştırmasının karşılığı olması için Adalet Bakanlığı tarafından icra takibi için UYAP Vatandaş portalına bu özelliğin eklenmesi elzem olmaktadır.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle. ÇOTANAK

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