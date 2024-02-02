Öldürülen taksi şoförü Erge'nin cenazesi, memleketi Aydın'a götürüldü

İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, defnedilmek üzere Aydın'a götürüldü. Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun önüne Erge'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı geldi.