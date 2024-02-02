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Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliye çıkarıldı

Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 12:35, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 12:36
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Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliye çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 25 kişi geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sibergöz-21 operasyon kapsamında Samsun'da 66 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 15'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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