Mardin'de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verilecek restoran açıldı

Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
10 soruda 2024-YKS başvuruları
10 soruda 2024-YKS başvuruları
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil
MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil
Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı
Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
'Türkiye karşıtı çevrelerce çift kulvarlı bir kampanya yürütülüyor'
'Türkiye karşıtı çevrelerce çift kulvarlı bir kampanya yürütülüyor'
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı
Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Soğuk havada müşterisini yolda bırakmadı, silahla ağır yaralandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mardin'de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verilecek restoran açıldı

Mardin'de "Sığınmacı, Yerel ve Depremzede Kadınların Ekonomik Büyüme ve Başarısı için Kadın Girişimi Projesi" kapsamında tasarlanan restoran hizmete girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 12:37, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 12:38
Yazdır
Mardin'de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verilecek restoran açıldı

Merkez Artuklu ilçesinde 13 Mart Mahallesi'nde Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğinin (MOKİD), Alman Welt Hunger Hilfe Derneği ve RTL Medya Grubu'nun desteğiyle yürüttüğü proje çerçevesinde MOKİD Mutfağı adlı restoran açıldı.

11 kadının istihdam edildiği restoranda, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek dağıtılacak, kadın kooperatiflerin hazırladığı ürünlerin satışı yapılarak kadınlara gelir sağlanacak.

MOKİD Başkanı Hülya Çelebioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, restoranın örnek bir dayanışma modeli oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız 11 kadının istihdam edilmesi. Restoranda, ihtiyacı olan 3 bin 600 kişiye yemek dağıtımı yapılacak. Bunun yanında Mardin'de üretim yapan kadınların ürünlerini satacakları bir alan oluşturduk. Mardin'in askıda ekmek uygulamasını burada askıda yemek olarak hayata geçiriyoruz. İsteyenler askıda yemek bırakabilir. Hedefimiz burada da 10 bin insana askıda yemek vermektir."

Welt Hunger Hilfe Saha Sorumlusu Seda Sertdemir de restoranın sıfır atık biliciyle toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini, bu çalışma modelinin örnek olması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ise kadınların istihdamını destekleyen bu tür projelerin artmasını temenni etti.

Açılışa Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, bazı siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber