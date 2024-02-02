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Yeniden Refah Partisinin 45 belediye başkan adayı daha açıklandı

Yeniden Refah Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 belediye başkan adayı daha belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 13:32, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 13:12
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Yeniden Refah Partisinin 45 belediye başkan adayı daha açıklandı

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapıp yapmayacağının, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından yapılacak basın toplantısı ile açıklanacağı bildirildi.

Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan parti, aralarında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'ın olduğu 45 belediye başkan adayını daha belirledi.

Çiftçi, partinin Şanlıurfa Karaköprü ilçe belediye başkan adayı olurken, Ayantaş ise Akyurt adayı oldu.

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