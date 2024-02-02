Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları devam ediyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında başlayan ödüllü proje ile bugüne kadar 7 bin öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi verildi.

Projenin mart-haziranda yapılacak yeni döneminde 1000 öğretmene daha eğitim verilmesi planlanıyor. Öğretmenlere, projenin ilk aşamasında 5 hafta süren ve ODTÜ'lü eğitmenler tarafından sunulan eğitim programında dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri aktarılacak.

Çevrim içi canlı sunumlar, seminerler ve video derslerinden oluşan ilk eğitimin ardından seçilecek 100 öğretmene ise VR gözlüklerle birlikte sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye ikinci eğitim verilecek.

Türkiye'nin 81 ilinden devlet okullarında çalışan ilk ve ortaokul öğretmenleri, 18 Şubat'a kadar projeye başvuruda bulunabilecek. Yeni dönem başvurularında depremden etkilenen öğretmenlere öncelik tanınmaya devam edilecek.

Proje ile öğretmenlerin dijital dönüşümün bir parçası olması ve edindikleri dijital becerileri öğrencilerine aktarmaları amaçlanıyor.