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CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gezi Parkı davasında hakkında verilen yargı kararı nedeniyle milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Başvuruda, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin Anayasa'nın 84 ve 95'inci maddelerine ayrıkı olduğu belirtilerek, kararın iptali istendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 13:51, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 13:53
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CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yapılan başvuruyla ilgili olarak AYM binası önünde basın açıklaması yaptı.

"Anayasa'nın 84'üncü maddesinin 2'nci fıkrası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136'ncı maddesinin 2'nci fıkrasını uyarınca bir milletvekilliğinin düşürülebilmesi için bir kesin hüküm gereklidir." diyen Günaydın, Atalay hakkındaki hükmün kesinleşmediğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında iki kez "hak ihlali" kararı verdiğini hatırlatan Günaydın, "Bu karar sonrasında Anayasa Mahkemesi kararının ilk derece mahkemesine dönmesi, ilk derece mahkemesi yargılamanın durdurulmasına karar vermesi, bu yazıyı Adalet Bakanlığı'na iletmesi, Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na geçen yazının da bir tezkere ile Türkiye Büyük Millet Meclisine iletilmesi gerekir iken tek hakimli bir üst yazı ile ilk derece mahkemesi kararı temyiz merciine yollamış, ve Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Daire Başkanı bir yazı ile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisine iletmiş ve bu kararda 30 ocak 2024 tarihinde okumuştur." şeklinde konuştu.

"ANAYASA'NIN 84 VE 95'İNCİ MADDELERİNE AYKIRI OLDUĞU AÇIKTIR"

"Anayasa'nın 2, 6 ve 153'üncü maddeleri uyarınca bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi ilişkin tezkere okutma durumunun yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz." diyen Günaydın, şunları kaydetti:

"Meclis İçtüzüğünün eylemli olarak ihlal edilmesi sonrasında oluşan parlamento kararının da Anayasa'nın 84 ve 95'inci maddelerine aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle de parlamento kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını da Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne bu başvuruların yapılabilmesinin 7 ila 10 günlük zamanları vardır. 30 Ocak Salı günü gerçekleştirilen bu parlamento okuma kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu 3 gün içerisinde dilekçesini hazırlamış ve bugün Anayasa Mahkemesi'nden randevu alarak dilekçeleri mahkemeye sunma durumuna gelmiştir. Biz Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel verdiği kararlara uyarlı olarak hem yok hükmünde sayılma hem de iptal ve yürütmenin durdurmasına yönelik taleplerimizi olumlu karşılamasını, 15 gün içerisinde kararını vermesini ve kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermesini bekliyoruz. Bu çerçevede CHP grubu bugün Anayasa Mahkemesi'ne dilekçesini sunmak üzere burada bulunuyor."

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