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Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu

Erzurumlu iş insanı Kenan Fırat'ı arayan dolandırıcı kendini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı. Fırat'tan Para isteyen dolandırıcı, telefona cevap veren polis memurunun sicil numarasını sordu. Polis memuru "Hiçbir devlet kurumu vatandaşı telefonla arayarak bankadan para yatırmasını talep etmez. Hakkınızda gerekli adli işlemi yapacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 14:28, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 14:29
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Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu

Erzurum'da iş insanı Kenan Fırat'ı telefonla arayan kişi, kendini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı.

Kenan Fırat'ın, adına çıkarılan telefon hatlarının kopyalandığını ve terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen dolandırıcı Fırat'ı Yakutiye ilçesindeki Gölbaşı Polis Merkezi'nin 500 metre yakınına gitmesini istedi.

Karşısındakinin dolandırıcı olduğunu anlayan Kenan Fırat, diğer telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polisten yardım istedi.

Fırat, telefondaki kişiyle konuşurken İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yanına geldi.

Fırat ve şüphelinin telefon görüşmesini dinleyip kayda alan polis memuru, bir süre sonra kişiye kendini tanıttı.

Nerenin savcısı olduğunu soran polis memurundan sicil numarasını vermesini isteyen şüpheli, Kenan Fırat'ı adliyeye göndermesini istedi.

ŞÜPHELİ, POLİS MEMURUNA DA TALİMAT VERDİ

Şüpheliyle görüşmesini sürdüren polis memuru, "Siz kimsiniz? TC numaranızı ve bilgilerinizi verin. Araştırmamızı yapalım. Vatandaşı telefonla arayıp "savcıyım" diyerek dolandırıcılıklar sürekli yapılıyor." dedi

Dolandırıcı hakkında işlem yapacaklarnı söylene polis memuru. "Hiçbir devlet kurumu vatandaşı telefonla arayarak bankadan para yatırmasını talep etmez." diye konuştu.

İlk arayan numara da dahil olmak üzere tüm numaralar kayıtlı olduğunu söyleyen polis memuru. "Hakkınızda dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunacağız bilginiz olsun" diye konuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Şüpheli, polis memuruna ısrarla Fırat'ın adına telefon hatları çıkarıldığını söyledi.

Polisle yaptığı görüşme sonrası telefonu kapatan şüphelinin tespit edilip yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı.

VALİLİK UYARDI

Öte yandan Erzurum Valiliği son günlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, çeşitli kurumlar adına arayıp, bağış ve yardım kampanyası talebinde bulunanlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli hemşerilerimiz bazı şahısların Erzurum Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı adına aradığını söyleyerek vatandaşlarımızdan kişisel bilgilerini istediği, çeşitli gerekçelerle resmi kurumlar adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Herhangi bir kamu kurumunun ya da yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle sizden kişisel bilgilerinizi isteyen veya yardım adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulununuz."

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