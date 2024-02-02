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İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!

İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, taksi şoförü Mustafa G tarafından öldürüldü. Olayın ardından kaçan Mustafa G öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 14:42, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 14:39
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İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!

İstanbul Kartal'da anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay isimli kadın, öldürüldü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; bir anaokulunda ingilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi.

O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa G.öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülter arasında tartışma yaşandı.

Mustafa G. yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti.

Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından Mustafa G, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mustafa G.ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRETMENİ DAHA ÖNCE DE RAHATSIZ ETMİŞ

Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa G'nin , Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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