MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu

Bu kapsamda, 55 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

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