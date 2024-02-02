Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için

Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uyguladığı deneylere ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz dünyanın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için."