Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı bitki deneylerinin, "Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 15:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 15:05
Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uyguladığı deneylere ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulundu.
Gezeravcı, şunları kaydetti:
"Uzayda yaptığım bitki deneyleri, evimiz dünyanın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmalar aynı zamanda değişen iklim olayları sebebiyle bitkilerin zorlu koşullara verdiği tepkiyi de ölçüyor. Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için."