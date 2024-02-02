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Siyasilerden Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Siyasiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 15:15, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 15:10
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Siyasilerden Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Yazar Alev Alatlı, bir süredir tedavi altında bulunduğu hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Alatlı'nın vefatı sonrasında siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, "Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı; fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. Aslolan helalleşmek olmalıdır demişti. Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun." dedi.

Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk düşünce dünyasının cesur ve sağduyulu bilgelerinden Alev Alatlı hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ersoy: Alev Alatlı'nın ışığı sönmeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemiz fikir ve edebiyatının çok müstesna bir ismini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin de sahibi olan ustaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilim ve edebiyat alanındaki çalışmaları, engin birikimi ve yaptığı öncü çalışmalarıyla hafızalarımıza kazınan Yazar ve Eğitimci Alev Alatlı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Bak: Edebiyat camiasının başı sağ olsun

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Bu toprakların yetiştirdiği kıymetli mütefekkirlerden Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır dilerim. Milletimizin ve edebiyat camiasının başı sağ olsun." dedi.

Bakan Göktaş: Bu ülkeye hakkıyla hizmet etme bilincini bıraktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı idealinin fikir işçilerinden, bu topraklara büyük bir sadakat ve bağlı Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.

Göktaş, Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en büyük aydınlardan ve en güzel yürekli insanlardan biri olduğunu belirtti.

Alatlı'nın bugün emaneti teslim ederek Rahmet-i Rahman'a kavuştuğunu kaydeden Göktaş, "Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'daki evinde kendisini ziyaret etmiş, nasihatlerini dinleme lütfuna mazhar olmuştuk. Ardında yerli ve milli bir şuurla, bu ülkeye ve bu ülke insanına hakkıyla hizmet etme bilincini bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının, edebiyat camiasının ve hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Bakan Tekin: Bir büyüğümüzü, ablamızı kaybettik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesajında, "Bir büyüğümüzü, ablamızı kaybettik. 80 yıllık yaşamına sığdırdığı birçok eseriyle fikir dünyamızı derinden etkileyen; ait olduğu aziz milletini, toprağını ve medeniyetini ilerilere taşıma gayreti ve münevver şahsiyetiyle çalışmalarını sürdüren Alev Alatlı ablamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Alev Alatlı'ya yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

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