AK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'
'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'
Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor
Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor
AK Parti'nin Bursa'nın ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin Bursa'nın ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
İhracatta ocak rekoru
İhracatta ocak rekoru
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
10 soruda 2024-YKS başvuruları
10 soruda 2024-YKS başvuruları
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa'nın 11 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 15:25, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 15:20
Yazdır
AK Parti'nin Manisa'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti Manisa Aday Tanıtım Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla Millet Çarşısı'nda yapıldı.

Erkan Kandemir, konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın ruhunun Manisa'nın dokusunda yer aldığını, "şehzadeler diyarı" olarak bilinen kentte siyaset yapmanın ağır bir sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

Manisa'nın 31 Mart'ta gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Kandemir, "31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da adaylığın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, yeni isimlerin enerjileriyle yarışı devam ettireceklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmetleriyle göz doldurduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın güven, saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulan bir Türkiye ittifakı olduğunu kaydetti.

Erkan Kandemir tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Yunusemre: Mehmet Çerçi

Şehzadeler: Yavuz Kurt

Akhisar: Ömer İşçi

Demirci: Erkan Kara

Soma: Egemen Bülent Türkmen

Kırkağaç: Fevzi Ok

Köprübaşı: Regaip Topuz

Gördes: Muhammet Akyol

Ahmetli: Ahmet Alhan

Gölmarmara: Kamil Öz

Saruhanlı: Ekrem Cıllı.

AK Parti, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.

Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber