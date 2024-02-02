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İhracatta ocak rekoru

Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Ocak ayına dair dış ticaret rakamlarını açıklıyor. Ocakta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Böylece en yüksek ocak ayı ihracat rekoru kırıldı. Ocak ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 56,8 gerileyerek 6,2 milyar dolar oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 15:36, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 15:38
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İhracatta ocak rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye'nin 2024'e de rekorla başladığını belirterek 20 milyar 28 milyon dolarla en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi.

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