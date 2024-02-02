AK Parti'nin Bursa'nın ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkan adaylarını tanıtıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların tanıtılması öncesinde bir konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerden, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamıza, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Merhumenin ailesine, sevenlerine, okurlarına başsağlığı diliyorum. Dün vefat eden, ülkemizin önde gelen sosyologlarından Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Orhan hocamızın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

"BURSA HER ŞEYDEN ÖNCE KURULUŞUN ŞEHRİDİR"

Bugün Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ali Nur Aktaş'la devam kararımızın ardından ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Burası müstesna bir şehirdir. Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir.

Bursa'da dikilen çınar fidanı, üç kıta, yedi iklime yayılarak, ecdadın asırlarca süren hak, adalet, refah mücadelesine güç ve kuvvet vermiştir. Bursa'dan Edirne'ye oradan İstanbul'a ve nihayet Ankara'ya uzanan başkentler silsilemizin ilk yıldızını hep kalbimizin en mutena köşesinde taşıdık.

"BURSA İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Sanayinin, ticaretin, tarımın lokomotif şehri Bursa'nın üretkenliğini anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır, belediye başkanlarımız, bakanlıklarımız, kurumlarımızla Bursa'yı hak ettiği eserlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık.

Biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri, asıl bundan sonra yapacaklarımızın girizgahı olarak kabul ediyoruz. Emin olun ki Bursa, alt yapısı ve üst yapısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en iftihar verici şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyse izliyoruz. Bizim için siyaset, hayırda yarış vesilesidir.

"CHP'NİN HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ"

Şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz. Türkiye geçmişte yıkım siyasetiyle hareket edenlerin yol açtığı ağır maliyeti, ziyadesiyle ödedi. Artık ülkeyi aynı yere döndürmenin kimseye faydası yok.

Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimizde yaşayanlara şevkat göstermesi mümkün mü?

Bu seçimlerde, partimizi ve Cumhur İttifakımızı temsilen, adaylarımızın her biri birer yol arkadaşımızdır. Bu uzun hizmet maratonunda, yolda kalanlar, yolunu kaybedenler, yolunu değiştirenler olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Kendi tercihleriyle başka yollara yönelenleri, milletimizin takdirine havale ediyorum. Önemli olan ana gövdenin istikametini koruması, mayasını muhafaza etmesi, gözünü hedeflerinden ayırmamasıdır.

"TÜRKİYE'NİN ARTAN GÜCÜNÜN GETİRDİĞİ RİSKLERİ BAŞARIYLA YÖNETİYORUZ"

Biliyorsunuz, 31 Mart'tan sonraki sandık buluşmamız 2028 Mayıs'ında olacak. Önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. AK Parti olarak biz seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun, ülkemizi hedeflerinden koparmama azmiyle hareket ediyoruz. Türkiye'nin artan diplomatik, siyasi, ekonomik gücünün getirdiği riskleri başarıyla yönetiyoruz.

Her ne kadar mahalli seçim de olsa 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Milletimiz tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak bu hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakacak."

AK Parti'nin Bursa ilçelerindeki adayları şöyle:

Büyükorhan: Kamil Turan

Gemlik: Refik Yılmaz

Gürsu: Mustafa Işık

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

Karacabey: Ali Özkan

Keles: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

Mudanya: Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (Cumhur İttifakı)

Nilüfer: Celil Çolak

Orhaneli: Ali Osman Tayır

Orhangazi: Bekir Aydın

Osmangazi: Mustafa Dündar

Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)

Yıldırım: Oktay Yılmaz