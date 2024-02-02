Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırdaki 2 kişi öldü

Kazada tırdaki birçok büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları fenalık geçirdi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü Sarsıcı ile bir kişi yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net