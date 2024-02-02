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Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 17:00, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 16:59
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Erdoğan'dan yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Kıymetli Alev hocamızın ailesine, sevenlerine, okurlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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