Sultangazi'de kuyumcuyu soymaya çalışan çift yakalandı

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen Azerbaycanlı Öznur H. (22) ile sevgilisi Enes E. (26), soygun girişiminde bulundu.

Silahını iş yeri çalışanına doğrultan Enes E, kuyumcudan altınları istedi.

Bu sırada, durumu fark eden esnaf kuyumcuya girerek soyguncuları iş yeri çalışanıyla etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheli çiftin emniyetteki ifadesinde, evlenmek için para bulamadıklarını ve bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

Öte yandan, çiftin soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yüzleri maskeli iki kişinin kuyumcuya girmesi, soygunculardan birinin silahı iş yeri çalışanına doğrultup altınları istemesi, dışarından bir esnafın içeri girip saldırganı kuyumcuyla etkisiz hale getirmesi yer alıyor.