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Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazancıyla günü 8.665,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.762,89 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 18:47, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 18:48
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 116,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,21 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, ocak ayında 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,6 artarak 34,55 dolara yükseldi.

Güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ortalama saatlik kazançlarındaki artışla birleşince 2024 için faiz indirimlerinde ek bir gecikme ihtimalinin söz konusu olabileceğini dile getiren analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, sanayi üretimi, hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın ilk ''Enflasyon Raporu'', yurt dışında ise Çin'de ve Almanya'da enflasyon, ABD'de dış ticaret dengesi, toptan stoklar ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

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