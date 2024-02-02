Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu ?

BIST 100 endeksi, en düşük 8.399,35 ve en yüksek 8.762,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,83 değer kazanarak 8.665,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,15 artarak 13 bin 372 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 236 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 273 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 değer kazanarak 30,4620 liraya yükselirken, avro yüzde 0,20 azalışla 32,9210 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,78 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,96 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.