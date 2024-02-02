Bahçeli'den Alev Alatlı için taziye mesajı

Bilge yazar, düşünce dünyasının usta kalemi Alev Alatlı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, Türk düşünce dünyası içinde yeri doldurulamayacak isimler arasında yer alan usta yazar Alatlı'nın ölümü ise Türkiye'de derin üzüntüye neden oldu.

Birçok siyasi isim Alatlı'nın vefatının ardından taziye mesajları yayınlarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taziyelerini iletti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, Alatlı'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum." dedi.

"Ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tuttu"

Devlet Bahçeli yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk kültür ve düşünce hayatının iki saygın ve sayılı ismi olan, ömürleri boyunca kalem ve kelamlarıyla karanlığa ışık tutan Sayın Prof. Dr. Orhan Türkdoğan Hocamızla Sayın Alev Alatlı Hanımefendinin vefatlarından duyduğum derin üzüntüyü paylaşıyor, fikir dünyamızda muazzez iz ve eserleri bulunan bu iki değerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun diyorum."