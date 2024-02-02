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İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki diğer 3 astronot için istasyonda tören düzenlendi. Peki astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu nasıl gerçekleşecek Astronotlar hangi aşamalardan geçecekler? Detaylar haberimizde...

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2024 21:04, Son Güncelleme : 02 Şubat 2024 21:05
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İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?

Tarihi uzay yolculuğu tamamlanıyor... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor.

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot için düzenlenen tören sonrası gözler dönüş yolculuğuna çevrildi.

Gezeravcı'nın içinde olduğu ekip, yarın öğleden sonra Dünya'ya dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak. Astronotları taşıyan kapsülün dünyaya dönüş yolculuğunun yaklaşık 12 ila 13 saat sürmesi bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre astronotlar, pazar günü sabaha karşı Dünya'ya dönmüş olacak. Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

Sağlık kontrolleri yapılacak

Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak.

Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan'a götürülecek.

Bu sırada uçakta doktorlar tarafından genel kontrolleri yapılacak.

Ekibin aynı gün sabah saatlerinde Houstan'a ulaşması öngörülüyor. Astronotlar burada kapsamlı bir sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

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